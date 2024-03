Kamer stemt later over communicatieverbod zware crimineel in cel

De Tweede Kamer stemt dinsdag toch niet over een wet die het mogelijk maakt om het contact tussen zware criminelen in de gevangenis en de buitenwereld geheel of gedeeltelijk te beperken. De stemming is uitgesteld omdat demissionair minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) vrijdag een spoedadvies hierover heeft aangevraagd bij de Raad van State. Hij heeft namelijk grote bedenkingen bij twee door de Kamer aangenomen wijzigingsvoorstellen die toestaan om gesprekken tussen gedetineerden en hun advocaat op te nemen.

Esmah Lahlah (GroenLinks-PvdA) vindt het “niet meer dan logisch” om het advies af te wachten. Mirjam Bikker (ChristenUnie) vindt dat de wet opnieuw moet worden behandeld als de Raad van State oordeelt dat de wet inderdaad in strijd is met de grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, zoals Weerwind verwacht.

Lilian Helder (BBB) heeft een van de bekritiseerde wijzigingsvoorstellen (amendementen) ingediend en is “uit collegialiteit” bereid om de stemming over de wet uit te stellen. Ze waarschuwt wel dat er wat haar betreft maar “twee smaken” zijn: de wet intrekken óf goedkeuren en vervolgens laten behandelen door de Eerste Kamer. Een tussenvorm is volgens haar dus niet mogelijk.

Begin deze maand bleek tijdens een debat dat een brede meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat de communicatiemogelijkheden van zware criminelen aan banden moeten worden gelegd, in het geval dat de buitenwereld mogelijk gevaar loopt. Het gaat hier om gedetineerden in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught of op Afdelingen voor Intensief Toezicht.

De inmiddels veroordeelde hoofdverdachte in het Marengo-proces Ridouan Taghi heeft via zijn neef en advocaat Youssef T. boodschappen naar criminele contacten buiten de gevangenis gestuurd. Dat was een belangrijke aanleiding voor Weerwind om de regels aan te scherpen.