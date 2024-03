Lenny Kuhr was niet bang, wel kwaad over verstoren concert zondag

Zangeres Lenny Kuhr is “niet bang” geweest over het verstoren van haar concert afgelopen zondag door pro-Palestijnse activisten, maar was “wel kwaad dat dit kon gebeuren”, zei ze dinsdag voor haar concert in het Groningse Stadskanaal. “De brutaliteit waarmee inbreuk is gemaakt op de intimiteit van de voorstelling.”

In theater Geert Teis in Stadskanaal zijn veiligheidsmaatregelen genomen nadat haar optreden in Waalwijk zondag werd verstoord. Kuhr zei dat ze “heel mooi” is ontvangen in Stadskanaal. “Ze doen alles om het zo fijn mogelijk te maken”, zei de 74-jarige zangeres. Over alle veiligheidsmaatregelen rondom het concert vertelde ze: “Die neem ik waar. Ik kan niet zeggen hoe dit zich ontwikkelt en of de angst gegrond is dat het nog een keer gebeurt of dat het een incident was.”

Kuhr zei dat ze er een “mooie voorstelling” van wilde maken. De zangeres kwam dinsdagmiddag het podium op en begon direct te zingen. Dat was ze ook van plan. “Ik ga het podium op en concentreer me net als altijd op wat ik ga doen”, zei ze voor het concert. “Ik ga me niet bezighouden met wat er zou kunnen gebeuren. Er kan altijd wat gebeuren. Iemand kan ook een hartstilstand krijgen.” Ze betreurt het dat de kaartverkoop voortijdig werd stilgelegd. “Jammer dat er niet meer mensen konden komen, maar dat is niet mijn beslissing.”

Vlak voordat ze het lied ‘In mijn boek’ zong, zei ze: “Wat er de laatste dagen is gebeurd en ook deze dag, komt vast in dit boek te staan.” Volgens haar manager en echtgenoot heeft ze van cabaretier Micha Wertheim bloemen gekregen als steunbetuiging.

Het theater legde de ticketverkoop in opdracht van de gemeente, politie en Openbaar Ministerie voor het concert stil, aldus de theaterdirecteur. De gemeente zegt dat het na overleg is gebeurd. De zaal zit dinsdagmiddag voor ongeveer de helft vol.