Ter Apel weer boven 2000, wachtkamer Leeuwarden nog niet vol

Opnieuw hebben te veel mensen overnacht in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. In de nacht van maandag op dinsdag sliepen er 2184 mensen, laat een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) weten. Voor elke nacht dat er meer dan 2000 asielzoekers in Ter Apel verblijven, moet het COA een bedrag van 15.000 euro betalen aan de gemeente Westerwolde.

In de nachtopvang in 2e Exloërmond hebben 200 mensen de nacht doorgebracht. Deze locatie sluit eind deze week. In de nacht van zaterdag op zondag mogen er voor het laatst mensen slapen. Naar een alternatief wordt nog gezocht, zegt de woordvoerder.

Van de 250 plekken in het WTC in Leeuwarden zijn er inmiddels 140 bezet. In een hal van het evenementencomplex in de Friese hoofdstad werd maandag een zogeheten wachtkamer geopend. De opvang is bedoeld voor asielzoekers die nog niet zijn geregistreerd. Zij mogen maximaal tien dagen in Leeuwarden blijven in afwachting van een plek in het aanmeldcentrum. De woordvoerder verwacht dat de wachtkamer snel vol zal stromen.