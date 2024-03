Van der Burg in hoger beroep over termijn asielaanvragen

Demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland over verlenging van de beslistermijn van een asielaanvraag. De rechtbank in Haarlem oordeelde in een beroepsprocedure dat de staatssecretaris de termijn waarbinnen een besluit op een asielaanvraag moet worden genomen, onterecht met negen maanden heeft verlengd. Vanwege de “overstijgende belangen die hier dienen”, wordt hoger beroep ingesteld, zegt een woordvoerder van de staatssecretaris.

Het ministerie geeft wel gehoor aan de individuele zaak waarover de rechtbank maandag uitspraak deed. Dat betekent dat er binnen zestien weken een besluit wordt genomen over de asielaanvraag van de aanvrager.

Omdat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) met enorme achterstanden kampt met de behandeling van asielaanvragen, heeft Van der Burg eerder besloten de beslistermijn van zes maanden te verlengen met negen maanden.

In een eerdere uitspraak accepteerde de Rechtbank Noord-Holland dat argument. De rechter doet dat niet in de uitspraak in de beroepszaak die de aanvrager had aangespannen. De achterstanden bij de IND spelen al jaren. Ook in 2023 werden asielaanvragen “structureel veel te laat genomen”, oordeelde de rechtbank maandag. De “rechtbank vindt dit geen reden voor het nogmaals verlengen van de beslistermijn”.

De uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland gaat “om de principiële vraag onder welke omstandigheden de beslistermijn zoals die Europees is geregeld in de procedurerichtlijn mag worden verlengd”, zegt de woordvoerder van Van der Burg. Bij het Europese Hof van Justitie loopt hier momenteel een procedure over.

“Nederland heeft daarin betoogd dat bij een aanhoudend hoge instroom en oplopende voorraden de beslistermijn mag worden verlengd, aangezien de IND onder die omstandigheden niet in staat is om binnen zes maanden op alle asielaanvragen te beslissen”, licht de woordvoerder toe.

De behandeling door het Hof kan nog lang op zich laten wachten. Verschillende rechtbanken hebben “uiteenlopende visies op dit vraagstuk”.