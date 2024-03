Treinverkeer Amsterdam-Zuid rijdt weer normaal na plofkraak

Het treinverkeer van en naar Amsterdam-Zuid rijdt weer volgens dienstregeling. Dat meldt de NS, enkele uren nadat het station werd getroffen door een plofkraak. Daardoor konden treinen weliswaar langs het station rijden, maar daar niet stoppen.

Iets voor 08.00 uur werd duidelijk dat alle treinen weer op Amsterdam-Zuid kunnen stoppen. Wel zijn er nog problemen met de incheckpoortjes op het station, die openstaan. Reizigers kunnen er niet inchecken, wel uitchecken, zegt een NS-woordvoerster. Conducteurs zijn daarvan op de hoogte gebracht. Naar verwachting werken de poortjes in de loop van de ochtend weer naar behoren.

Door de plofkraak raakte rond 04.10 uur een balie van Tickets & Service van NS zwaar beschadigd. Of er iets is buitgemaakt, is niet duidelijk. Een deel van de stationshal is rond 08.00 uur nog steeds afgezet, maar reizigers kunnen er wel gewoon langs, zegt de woordvoerster van NS.