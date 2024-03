Wakker Dier: steeds meer verpakkingen met recepten zonder vlees

Dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier ziet tot haar vreugde dat steeds meer merken recepten op verpakkingen zetten waarin geen vlees bij de ingrediënten staat. “Deze merken inspireren de consument en laten zien dat je niet elke dag ouderwets met vlees hoeft te koken”, zegt Wakker Dier.

De club ziet nu al verscheidene merken die hun verpakkingen zodanig hebben aangepast dat zelfs al de helft van hun daarop vermelde recepten volledig vegetarisch of vegan wordt. Wakker Dier onderzocht volgens eigen zeggen 657 recepten op productverpakkingen in supermarkten. “Honderden van deze recepten worden straks vegetarisch”, aldus de blije dierenvrienden. Ze prijst speciaal Conimex, Fairtrade Original, Jumbo, Knorr, Koh Tai, Patak’s, Plus, Grand’Italia en Lassie.

Een en ander is niet alleen goed nieuws voor de dieren, vindt Wakker Dier, maar ook voor de mens. “Het eten van te veel rood of bewerkt vlees verhoogt het risico op ziektes zoals darmkanker, diabetes en beroertes. In een kwart van de recepten met rood vlees wordt een grotere portie aangeraden dan gezond is volgens de Gezondheidsraad. Dit geldt ook voor 60 procent van de recepten met bewerkt vlees”, aldus een woordvoerder.

“Pakjes en zakjes zijn bij uitstek bedoeld om consumenten te inspireren met eenvoudige gerechten. En dus kunnen ze mensen ook helpen om vaker te kiezen voor plantaardig”, zegt de organisatie verder.