Veel leerkrachten maken zelf hun onderwijsmateriaal

Van de leerkrachten in het voortgezet onderwijs maakt 60 procent meer dan de helft van het lesmateriaal zelf. In het middelbaar beroepsonderwijs doet 71 procent dit. In het primair onderwijs is het veel minder, namelijk 31 procent. Dat concludeert lerarenplatform LessonUp op basis van eigen onderzoek onder een kleine 4000 onderwijzenden.

Gemiddeld is bijna een kwart van de respondenten niet helemaal tevreden over het beschikbare materiaal. Zo’n 80 procent geeft als belangrijkste reden voor het zelf maken van materiaal het “passend maken aan de leerbehoeften” van de lesstof.

Volgens een woordvoerder betekenen de bevindingen niet dat het onderwijsmateriaal niet deugt. De leerkrachten streven er echter naar het materiaal zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de klas die ze op dat moment hebben. “Geen klas is hetzelfde”, zegt de woordvoerder.

Ook proberen leraren de lessen ‘interactief’ te maken. Verder zien leraren regelmatig mogelijkheden om vakken als geschiedenis en maatschappij aan te passen aan de actualiteit, waardoor de lessen meer waarde krijgen.

Dat er in het basisonderwijs zoveel minder wordt bijgesteld, komt waarschijnlijk doordat de onderwijzers daar verschillende vakken geven en er hierom geen ruimte is om overal een eigen sausje over te doen.