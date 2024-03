Adema verwacht geen versoepeling mestregels uit Brussel

Demissionair landbouwminister Piet Adema verwacht niet dat Brussel de aankomende verlaging van mestplafonds in Nederland nog enigszins gaat versoepelen. Het is daarom aan de Nederlandse politiek om snel met maatregelen te komen om te voorkomen dat boeren vanaf 2025 te veel mest produceren, zegt hij woensdag in de Tweede Kamer. “Anders krijgen we een ramp in slow motion.”

Het gaat om een afspraak in de zogeheten derogatiebeschikking. Boeren mogen daardoor komende jaren minder mest produceren en uitrijden over hun land. Adema is bang voor een “generieke korting”, een harde grens in de mestproductie die hij aan alle boeren moet opleggen als Nederland vanaf volgend jaar meer mest produceert dan het heeft afgesproken met de EU. “Die maatregelen leiden er uiteindelijk toe dat bedrijven gaan omvallen.”

Met name voor grondgebonden boeren, die hun mest dicht bij hun eigen bedrijf uitrijden, zegt Adema in Brussel te zoeken naar uitzonderingen. “Ik krijg voortdurend het lid op de neus, er is geen ruimte om te onderhandelen over de derogatiebeschikking om iets meer ruimte te ontwikkelen voor de grondgebonden bedrijven. Als u het mij zou vragen, zou ik zeggen: het gaat er niet komen.”