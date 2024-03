Politiebonden dreigen met hardere acties om vroegpensioen

De vier politievakbonden dreigen met hardere acties als er geen oplossing komt voor een permanente regeling voor vroegpensioen. “Als deze er op 7 mei niet is dan lopen wij niet meer zo vriendelijk door de straten van Den Haag”, zei Nine Kooiman namens de bonden. De acties zouden kunnen bestaan uit het niet meer uitschrijven van boetes, licht ze toe. “Wij gaan net zo lang door tot we winnen”, aldus de voorzitter van de Nederlandse Politiebond (NPB).

Woensdag voeren duizenden politiemedewerkers in Den Haag actie tegen het verdwijnen van de tijdelijke regeling die het mogelijk maakt om vervroegd met pensioen te gaan. Naast een manifestatie op het Malieveld lopen ze ook een mars door de stad.

De actie werd georganiseerd door de ACP, NPB, ANPV en Equipe. De bonden willen een structurele en verbeterde regeling voor het vroegpensioen. Sinds 2021 kunnen politiemedewerkers tot drie jaar voordat ze de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken, stoppen met werken, maar deze regeling is tijdelijk.

Demissionair minister Carola Schouten (Pensioenen) zegt snel in gesprek te willen met de bonden. “Tot het zover is kan ik inhoudelijk nergens op vooruitlopen, maar het spreekt voor zich dat het een belangrijk onderwerp is dat veel mensen raakt”, zegt ze via haar woordvoerder.