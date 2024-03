CBS: senioren meer ‘klimaatbewust’ dan jongeren, vliegen minder

Ouderen vinden vaker dan jongeren van zichzelf dat ze ‘klimaatbewust’ leven, meldt het CBS. Qua vlieggedrag lijkt die inschatting te kloppen: jongvolwassenen vliegen volgens het statistiekbureau een stuk vaker dan ouderen. Ze ervaren daar ook minder vaak schaamte over dan 65-plussers. Verder zeggen meer ouderen dan jongeren bereid te zijn voor het klimaat minder vaak of helemaal niet meer te vliegen.

Naarmate mensen ouder worden, neemt de zelfverklaarde klimaatbewustheid toe volgens het onderzoek. De groep van 18 tot 25 jaar geeft zichzelf op dit punt gemiddeld een 6,2. Dat is het laagste van alle volwassen leeftijdsgroepen waar het CBS over rapporteert. De oudste leeftijdsgroepen, boven de 65 jaar, geven zichzelf gemiddeld een 7.

Van de jongeren tot 25 jaar die het CBS ondervroeg, zei ruim 61 procent in de afgelopen twaalf maanden met het vliegtuig te hebben gereisd. De 25- tot 35-jarigen zaten daar vlak achter met 57,5 procent. Van de mensen tussen de 55 en 75 jaar had een kwart met het vliegtuig gereisd, boven de 75 jaar iets minder dan 14 procent. De bereidheid om minder te vliegen omwille van het klimaat is ook het grootst onder deze groep. Het is de enige leeftijdscategorie waarin meer dan de helft zegt daartoe bereid te zijn.

Schuldgevoelens over vliegen zag het statistiekbureau ook het meest onder ouderen. Van de 65-plussers zegt bijna een op de drie vanwege het klimaat een schuldgevoel over te houden aan vliegreizen. Onder de jongeren is dat 22 procent.

De jongere ondervraagden zien volgens het CBS wel de meeste ruimte voor verbetering: 60 procent van de jongeren vindt dat ze “klimaatbewuster zouden moeten leven”.