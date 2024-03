Pegida-voorman houdt protestactie bij behandeling rechtszaak

Pegida-voorman Edwin Wagensveld gaat woensdagmiddag in Arnhem een protestactie houden. Dat zal zeer waarschijnlijk het verbranden van een koran zijn. Wagensveld mag woensdag in Arnhem komen, omdat de rechtbank dan zijn bezwaar behandelt tegen het gebiedsverbod dat burgemeester Ahmed Marcouch hem oplegde. Op grond van het gebiedsverbod mag de Pegida-leider zich een halfjaar lang helemaal niet in Arnhem vertonen, maar er geldt een uitzondering voor het bijwonen van een rechtszaak in het gerechtsgebouw aan de Walburgstraat.

De rechtbank hanteert woensdag de normale veiligheidsregels, aldus een woordvoerster. Die schrijven onder meer voor dat er in het Paleis van Justitie niks verbrand mag worden. Als er ongeoorloofde dingen gebeuren grijpt de beveiliging van de rechtbank in. Om in het gebouw te komen moeten bezoekers altijd al langs detectiepoortjes. Als er op de stoep van het gerechtsgebouw iets gebeurt, is dat een zaak van de politie, aldus de rechtbank.

De politie heeft net als de gemeente Arnhem de komst van Wagensveld voorbereid, zeggen woordvoerders. Zo wordt er rekening gehouden met tegendemonstranten. Als Wagensveld voor de behandeling van zijn bezwaar demonstreert, kan hij worden opgepakt op grond van het gebiedsverbod. Als hij dat na de zitting doet hangt het er vanaf of het verbod dan nog geldt, zegt een woordvoerster van de gemeente. De rechtbank zou het verbod ook direct kunnen verwerpen.

Wagensveld kreeg het gebiedsverbod omdat hij afgelopen zaterdag een koran wilde verbranden in Arnhem. Dat werd verboden, maar hij wilde toch komen. Volgens Marcouch zou dat tot zeer ernstige wanordelijkheden en zelfs terroristisch gevaar kunnen leiden. Enkele raadsfracties willen woensdag aan het begin van de raadsvergadering van Marcouch horen hoe groot de terreurdreiging in Arnhem precies was.