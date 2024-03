Dijkgraaf roept op termen hoog- en laagopgeleid niet te gebruiken

Demissionair onderwijsminister Robbert Dijkgraaf wil af van de termen hoog- en laagopgeleid. In een open brief aan toekomstige studenten pleit hij ervoor om in het dagelijkse taalgebruik dergelijke “hiërarchische aanduidingen” niet meer te gebruiken. Daaronder vallen bijvoorbeeld ook hoger en middelbaar onderwijs.

“Daar moeten we echt mee stoppen. Want de ene studie staat niet boven de andere. Alle soorten opleidingen zijn gelijkwaardig. Of het nu mbo, hbo of wo is”, schrijft de minister. Dijkgraaf ziet dan ook liever dat de termen hbo en wo gebruikt worden als alternatief voor hoger onderwijs, of hbo-en wo-opgeleiden in plaats van hoogopgeleid.

De minister laat weten dat het juridisch aanpassen van de termen “bijzonder grote consequenties” heeft wat betreft de wetgeving en kosten. Hij wil daarom een begin maken met het veranderen van het dagelijkse taalgebruik, allereerst op zijn eigen ministerie en roept iedereen op het voorbeeld te volgen.