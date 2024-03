Bosma meldt bedreiging Klaver door Baudet na debat, wil gesprek

FVD-leider Thierry Baudet heeft Tweede Kamerlid Jesse Klaver (GroenLinks-PvdA) woensdag na een debat tot twee keer toe bedreigd. Dat schrijft Kamervoorzitter Martin Bosma in een brief aan Baudet. Bosma wil dat Baudet zich donderdagochtend bij hem meldt voor een gesprek. “Bedreigingen – nota bene in de plenaire zaal – kan ik niet tolereren.”

Klaver vroeg Baudet na een debat over een wetsvoorstel van FVD de jaarverslagen van de Stichting Forum voor Democratie op te sturen, schrijft NRC. Daarop zou Baudet volgens het GroenLinks-PvdA-Kamerlid hebben geantwoord: “Dat ga ik niet doen. En als je het nog een keer vraagt, sla ik je op je bek.”

Bosma was zelf niet bij het gesprek, maar heeft er van meerdere anderen over gehoord. Hij ziet in de regels van de Tweede Kamer geen mogelijkheden om sancties op te leggen om bedreigingen buiten debatten, maar vindt dat “wel degelijk grenzen en fatsoensnormen zijn overschreden”.

Tijdens het debat botste Baudet al met Klaver en Jan Paternotte (D66) toen die twee Kamerleden hem vroegen naar donaties aan de stichting die voorloper van zijn politieke partij is. “In elke andere situatie zou ik iemand op de bek slaan als je zoiets van mij denkt”, zei Baudet.

Bosma vond die opmerking van Baudet nog kunnen. “Ik heb eerder het idee dat hij het overdrachtelijk bedoelde in de zin van: je zou heel erg boos zijn op een derde persoon.” Dat geldt wat hem betreft niet voor bedreigingen die Baudet tegen Klaver richtte vlak nadat het debat was afgehamerd.

Het debat ging over een initiatiefwetsvoorstel van Forum om een raadgevend referendum te houden over de vraag of Nederland lid moet zijn van de Europese Unie. Daar is in de Kamer amper bijval voor.

Baudet was woensdagavond niet direct bereikbaar voor een reactie.