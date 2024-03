Inhoudelijk proces over misbruik en doden Gino (9) in oktober

De inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen Donny M. (24), verdacht van het misbruiken en doden van de 9-jarige Gino, zal plaatsvinden op 14, 15 en 16 oktober, met 18 oktober als uitloopdag. Dat werd woensdag bekend tijdens de achtste tussentijdse zitting in de geruchtmakende zaak bij de rechtbank in Maastricht. M. was daar niet bij aanwezig en liet zich vertegenwoordigen door zijn advocaten.

Gino verdween op 1 juni 2022 tijdens het buitenspelen in Kerkrade, waar hij logeerde bij zijn oudere zus. Drie dagen later arresteerde de politie M. in zijn woning in Geleen. Op zijn aanwijzing vond de politie het stoffelijk overschot van Gino, verpakt in vuilniszakken en gedumpt achter een uitgebrand huis in Geleen.

M. heeft bekend dat hij het slachtoffer mee naar zijn huis heeft genomen, drugs heeft toegediend en seksueel heeft misbruikt. Daarna zou hij de jongen hebben gewurgd of gesmoord. De zaak heeft tot veel verontwaardiging en afschuw geleid.

Het Openbaar Ministerie verdenkt M. ook van bezit en verspreiding van kinderporno en van het plegen van ontucht met een wilsonbekwame in 2019. Het OM meldde woensdag dat het onderzoek is afgerond. Wel staan er nog enkele nadere vragen uit bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), die binnen drie maanden beantwoord zullen worden. Er heeft zeer grondig onderzoek plaatsgevonden om de gebeurtenissen precies in kaart te brengen en te controleren of de verklaringen van verdachte M. kloppen.

De vragen aan het NFI gaan onder meer over de hoeveelheid drugs die Gino toegediend zou hebben gekregen, over een aantal haren die zijn gevonden op een stuk tape en over kleurloos schuim dat om de mond van de jongen zat. De vraag is of dat schuim kan zijn ontstaan als gevolg van verdrinking of bijna-verdrinking.

Volgens deskundigen die de psyche van M. onderzochten lijdt hij aan verschillende stoornissen en is hij verminderd toerekeningsvatbaar. Het OM sprak woensdag van “verschillende gradaties van toerekeningsvatbaarheid”. Mogelijk worden ter zitting in oktober deskundigen van het Pieter Baan Centrum ondervraagd door het OM en de verdediging.

Op 3 juni en 17 juli staan er nog tussentijdse zittingen gepland.