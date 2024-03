Nieuwe advocaten voor Marengo-hoofdverdachte

Marengo-hoofdverdachte Mohamed R. heeft nieuwe advocaten, nadat afgelopen zondag bekend werd dat zijn vorige advocaten de verdediging hadden neergelegd. R.’s nieuwe advocaten zijn Robert van ’t Land en Mark Dunsbergen, laten ze weten. De advocaten staan ook oudere broer Saïd bij, tevens hoofdverdachte in het omvangrijke liquidatieproces. Op 8 april begint het hoger beroep.

Tegen de broers was door het Openbaar Ministerie een levenslange gevangenisstraf geëist. Saïd kreeg eind februari van de rechtbank Amsterdam die straf, Mohamed is veroordeeld tot 27 jaar. Ook hoofdverdachte Ridouan Taghi en Mario R. zijn tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld.

Afgelopen zondag liet advocaat Nico Meijering weten dat zijn kantoor Ficq & Partners Advocaten uit strafzaak Marengo zijn gestapt. Zij stonden drie verdachten bij, onder wie R. Een toelichting is niet gegeven. Het is nog niet duidelijk wie de andere twee verdachten bijstaat.

Mohamed R. was de vroegere beste vriend van Nabil B., de kroongetuige in Marengo. De strafzaak leunt zwaar op de verklaringen die B. heeft afgelegd over zijn medeverdachten.

Nadat kroongetuige B. zich begin 2018 had gemeld vonden drie moorden in zijn directe omgeving plaats. Het gaat om zijn broer Reduan, zijn advocaat Derk Wiersum en zijn vertrouwenspersoon Peter R. de Vries.