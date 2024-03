Kabinet wacht met nieuwe vergunning NPO, verlengt de huidige

Demissionair staatssecretaris Fleur Gräper (Media) geeft de NPO niet als gebruikelijk een nieuwe vergunning van vijf jaar als de oude afloopt in 2026. In plaats daarvan verlengt ze de vorige concessie met twee jaar, meldt een ingewijde na berichtgeving van RTL Nieuws.

De verlenging maakt het mogelijk voor een toekomstig kabinet – waar PVV, VVD, NSC en BBB nu over onderhandelen – om sneller veranderingen door te voeren bij de publieke omroep.

Een recent gepubliceerd rapport van de commissie onder leiding van oud-CDA-politicus Pieter van Geel sorteert hier al op voor. Een van de aanbevelingen is om het aantal ledenomroepen te verlagen van negen naar zes. Andere omroepen zouden in dat geval als ‘redactieomroepen’ onder die ‘dragende omroepen’ vallen. Een woordvoerder van Gräper zegt dat de staatssecretaris binnenkort een brief naar de Kamer stuurt met een reactie op dit rapport.

Ook de formerende partijen hebben zich uitgesproken voor grote veranderingen bij de publieke omroep. De grootste partij PVV vindt dat de financiering van de NPO helemaal moet worden stopgezet, waar de VVD ongeveer 400 miljoen euro wil bezuinigen. NSC wil het aantal televisiezenders terugbrengen van drie naar twee.

Mona Keijzer (BBB) vindt dat Hilversum zich alleen moet toeleggen op onafhankelijk nieuws en culturele programma’s. Bij een debat trok ze eerder de toegevoegde waarde van een publieke muziekzender als Radio 2 in twijfel.

Bij een nieuwe concessie kunnen ook nieuwe zenders toetreden tot het omroepbestel. Dat is niet mogelijk als de bestaande vergunning met twee jaar wordt verlengd.