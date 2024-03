Partijen praten zonder Yeşilgöz en Omtzigt over infrastructuur

De partijen aan de formatietafel praten woensdagochtend over infrastructuur. Niet alle partijleiders zijn zelf aangeschoven voor dat overleg, Dilan Yeşilgöz (VVD) en Pieter Omtzigt (NSC) laten secondanten het woord doen.

PVV-voorman Geert Wilders wil vooraf niet zeggen wat hij op het gebied van infrastructuur en mobiliteit op tafel gaat leggen. Ook BBB-voorvrouw Caroline van der Plas deed er het zwijgen toe.

Wilders wil desgevraagd niet zeggen of hij bijvoorbeeld de maximumsnelheid op de snelweg ter sprake gaat brengen. De PVV pleitte in het verkiezingsprogramma voor een verhoging naar 140 kilometer per uur.

“Ja, dat ga ik allemaal niet zeggen”, antwoordt Wilders. “Maar in ieder geval geen 110 rijden.” De maximumsnelheid overdag werd in 2019 in het hele land verlaagd naar 100 kilometer per uur om de stikstofuitstoot te verlagen.

Woensdagmiddag spreken de partijen over goed bestuur, een van de belangrijkste thema’s voor NSC. Omtzigt is er dan wel bij, aldus een woordvoerder.