Khalid Kasem opgelucht over uitkomst onderzoek

Khalid Kasem is “erg blij” met de uitkomst van het onderzoek van de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten naar zijn handelen als advocaat. Het feit dat de deken geen aanwijzingen heeft gevonden voor omkoping van selectiefunctionarissen of pogingen daartoe door Kasem is voor hem “geen verrassing”, schrijft de presentator op Instagram. “De opluchting is groot dat is bevestigd wat ik altijd heb gezegd.”

De deken bracht zijn conclusies maandagmiddag naar buiten. Kasem werd niet schuldig bevonden aan omkoping, maar krijgt wel een formele waarschuwing omdat hij in één geval ongepaste uitlatingen tegen een cliënt deed om een factuur betaald te krijgen.