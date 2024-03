Wagensveld terug in cellencomplex, rechter doet vrijdag uitspraak

De voorzieningenrechter van de rechtbank in Arnhem doet vrijdag uitspraak in de zaak van Pegida-voorman Edwin Wagensveld. Dat gebeurt in de ochtend en schriftelijk, zei de rechter aan het einde van de zaak waarin Wagensveld het gebiedsverbod aanvocht dat de gemeente Arnhem hem heeft opgelegd voor de duur van zes maanden.

Na afloop van de zitting is Wagensveld onder begeleiding van de parketpolitie teruggevoerd naar het cellencomplex van het Paleis van Justitie in Arnhem. De politie wil niet zeggen wanneer hij weer wordt vrijgelaten.

Wagensveld werd woensdagmiddag opgepakt in de rechtbank in Arnhem nadat hij vlak voor binnenkomst een koran aan een hondenriem over de grond had gesleept. Hij overtrad hiermee het noodbevel dat hem eerder werd opgelegd. Desondanks ging de zitting van de voorzieningenrechter door.

Wagensveld kreeg het gebiedsverbod omdat hij afgelopen zaterdag een koran wilde verbranden in Arnhem. Dat werd verboden, maar hij wilde toch komen. Volgens burgemeester Ahmed Marcouch zou dat tot zeer ernstige wanordelijkheden en zelfs terroristisch gevaar kunnen leiden.

Marcouch had signalen gekregen dat deze terreurdreiging van nationaal of zelfs internationaal niveau was, zei de advocaat van de gemeente in de rechtbank. Zelf gaf Wagensveld aan dat hij al jaren wordt bedreigd en dat hij daarom altijd een kogelwerend vest draagt.

De Pegida-leider heeft een nieuwe demonstratie in Arnhem gemeld voor komende zaterdag. Om aan die demonstratie te kunnen deelnemen, hoopt hij dat de voorzieningenrechter een streep zet door het gebiedsverbod.