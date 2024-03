Mazelen duiken op in Zuid-Limburg, geen link met uitbraak Brabant

Ook in Zuid-Limburg is een geval van mazelen vastgesteld. Het gaat volgens de regionale GGD om “een autochtone, ongevaccineerde, volwassen persoon”, die milde klachten heeft. De patiënt is waarschijnlijk besmet geraakt tijdens een reis naar Oost-Europa.

Voor zover nu bekend is er geen verband met de uitbraak in en rond Eindhoven, zegt de GGD. In het zuidoosten van Noord-Brabant zijn in de afgelopen weken enkele tientallen besmettingen met mazelen ontdekt. Dit zijn vooral kinderen van gemiddeld 5 jaar oud.

Mensen uit de omgeving van de Limburgse patiënt zijn in kaart gebracht. Zij kunnen zich laten vaccineren, als dat nog niet was gebeurd.

Mazelen zijn heel besmettelijk. Voor de meeste mensen die mazelen oplopen, verloopt de ziekte relatief mild, maar soms kunnen patiënten ernstige complicaties krijgen, zoals longontsteking of hersenvliesontsteking. In zeldzame gevallen overlijden mensen aan mazelen. Voor de jongste kinderen is het risico groter dan voor volwassenen.

Kinderen in Nederland kunnen worden gevaccineerd tegen mazelen, maar de vaccinatiegraad is in de afgelopen jaren gedaald tot minder dan 90 procent. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat een bevolking goed beschermd is wanneer 95 procent ingeënt is.