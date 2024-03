Kamerleden D66 en GL-PvdA mogelijk doelwit Chinese phishingmails

Kamerleden van D66 en GroenLinks-PvdA zijn mogelijk doelwit geweest van Chinese phishingmails, bevestigen de partijen na vragen hierover. De aan de Chinese overheid gelieerde hackgroep APT31 heeft in 2021 e-mails verstuurd met verdachte links naar leden van IPAC, een internationaal samenwerkingsverband dat beleid richting China afstemt.

Tom van der Lee (GroenLinks-PvdA) en het onlangs vertrokken Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma (D66) hebben die e-mail mogelijk ontvangen. De parlementariërs zijn door IPAC op de hoogte gesteld van de aanval. Van der Lee weet niet zeker of hij een dergelijke mail ook heeft ontvangen. Een zoektocht in zijn digitale postvak leverde niets op. De opties die dan overblijven is dat hij de mail ofwel niet heeft ontvangen dan wel heeft verwijderd.

APT31 heeft IP-adressen en gegevens over de browser en de computer verzameld van de politici die de e-mails hebben geopend. Het Amerikaanse ministerie van Justitie meldde maandag dat “elk EU-lid van IPAC” doelwit was van de aanval. Volgens het ministerie van Justitie zijn bij de phishing-aanval echter “geen Nederlanders geraakt”.

“Wij zullen ons er niet van laten weerhouden om onze democratische vrijheden uit te oefenen”, zegt IPAC op X. De organisatie zegt doelwit te zijn om haar kritische houding richting de Chinese Communistische Partij (CCP). De aanval brengt de politici die zijn geraakt volgens het samenwerkingsverband alleen maar dichter bij elkaar.

“Eerder al heeft China laten zien niet terug te schrikken voor het ondermijnen van verkiezingen in westerse landen. Daar moeten we ons goed tegen wapenen”, zegt Jan Paternotte van D66. Hij heeft zijn partijgenoot Sjoerdsma onlangs opgevolgd als lid van IPAC.