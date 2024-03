MOB ontdekt weer verboden stof in metingen en dringt aan op actie

In de natuur tussen Petten en Callantsoog (Noord-Holland) is op diverse plekken nog een verboden en giftig bestrijdingsmiddel gemeten: fenchloorfos. Milieuorganisatie MOB kwam de stof tegen in openbare meetresultaten. De organisatie heeft zowel het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier als de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gevraagd om in te grijpen.

Eerder deze maand signaleerde MOB al dat in de streek het kankerverwekkende onkruidbestrijdingsmiddel dinoterb was gemeten. De stof is sinds 1998 verboden, maar bleek onder meer het beschermde natuurgebied het Zwanenwater te vervuilen.

MOB vermoedt dat het middel illegaal is gebruikt in de sierbloementeelt. De branche noemde dat een onterechte beschuldiging en pleitte voor “diepgaand onderzoek” naar de bron. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft inmiddels nader onderzoek aangekondigd. Daar besloot het waterschap toe nadat MOB de kwestie onder de aandacht had gebracht, al komen de metingen van het waterschap zelf.

Uit dezelfde openbare gegevens komt nu naar voren dat in 2022 ook fenchloorfos is aangetroffen in het Zwanenwater en omgeving. De insecticide is verboden en zeer giftig voor insecten en voor het waterleven.