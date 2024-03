Pegida-voorman Wagensveld opgepakt na op de grond slepen koran

Pegida-voorman Edwin Wagensveld is opgepakt in de rechtbank in Arnhem nadat hij, voordat hij naar binnen ging, een koran aan een hondenriem over de grond had gesleept. Hij overtrad hiermee het noodbevel dat hem eerder werd opgelegd, meldt de politie.

Hij mocht woensdag naar Arnhem komen omdat de rechtbank dan zijn bezwaar behandelt tegen het gebiedsverbod dat burgemeester Ahmed Marcouch hem oplegde. Hij mocht geen andere handelingen uitvoeren. Met het op de grond slepen van de koran verbrak hij de regels.