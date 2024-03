Rechtszaak met Pegida-voorman Wagensveld gaat door na aanhouding

De rechtbank in Arnhem is woensdagmiddag begonnen met de rechtszaak van Pegida-voorman Edwin Wagensveld, ondanks zijn aanhouding vlak na aankomst bij de rechtbank.

Wagensveld vecht in een zaak bij de voorzieningenrechter het gebiedsverbod aan dat de gemeente Arnhem hem heeft opgelegd. Wagensveld kwam om 16.10 uur de rechtszaal binnen.

Wagensveld kwam via een aparte ingang de rechtszaal binnen onder begeleiding van de parketpolitie. De beveiliging in en rondom de rechtbank voorafgaande en gedurende de zaak is ongekend hoog. Belangstellenden die de zaak op de publieke tribune bijwonen, moesten via een aparte ingang buitenom naar binnen.

Wagensveld werd woensdagmiddag opgepakt in de rechtbank in Arnhem nadat hij vlak voor binnenkomst een koran aan een hondenriem over de grond had gesleept. Hij overtrad hiermee het noodbevel dat hem eerder werd opgelegd.