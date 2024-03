Rutte ziet kansen, Xi ziet Koude Oorlog-mentaliteit toenemen

Premier Mark Rutte ziet nog veel mogelijkheden om de handel met China uit te breiden, zei hij aan het begin van een ontmoeting met de Chinese president en partijleider Xi Jinping. Die ziet juist de Koude Oorlog-mentaliteit toenemen.

Rutte en minister Geoffrey van Leeuwen (Buitenlandse Handel) hebben een kleine drie kwartier om hun belangrijkste zaken op tafel te leggen. Rutte zal in elk geval de oorlog in Oekraïne en handel ter sprake brengen, zei hij tegen Xi.

De premier wees erop dat de handel tussen China en Nederland is het afgelopen decennium is verdubbeld. In sectoren zoals de groene transitie en ouderenzorg ziet hij nieuwe kansen liggen.

De Chinese zijde zal naar verwachting het gesprek aangrijpen om de ruzie over ASML ter sprake te brengen. Xi waarschuwde voor de terugkeer van protectionisme. Ook het ontkoppelen van de economieën van het Westen met China heeft volgens hem “geen toekomst”.

Na het overleg met Xi staat nog een gesprek en diner met premier Li Qiang op de agenda.