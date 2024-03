Bosma: Baudet betuigt spijt maar kwam niet opdagen

FVD-leider Thierry Baudet heeft in een telefoongesprek met Kamervoorzitter Martin Bosma spijt betuigd voor wat hij woensdag na een debat heeft gezegd tegen Jesse Klaver (GroenLinks-PvdA). “Hij stelt dat hij zich heeft laten meeslepen in de felheid van het debat”, zegt Bosma donderdag.

Baudet kwam donderdagochtend niet opdagen voor het gesprek waar Bosma om gevraagd had. “Hij stelde dat hij een andere afspraak had en dat hij hier niet kon zijn vandaag”, zegt de Kamervoorzitter. “Dat vind ik op zich heel jammer.”

Woensdag meldde Bosma dat Baudet Klaver verbaal had bedreigd na een debat. “Bedreigingen – nota bene in de plenaire zaal – kan ik niet tolereren”, schreef Bosma, die er zo snel mogelijk met Baudet over wilde spreken.

Bosma heeft Baudet aan de telefoon gevraagd zijn spijt “aan de buitenwereld duidelijk te maken, of contact op te nemen met de heer Klaver, of een duidelijke tweet te versturen, of een persbericht, of wat dan ook”. Dat zou Baudet hebben toegezegd. “Ik ben daar heel blij mee.”

Of de zaak hiermee is afgedaan, hangt volgens Bosma ook af van de reactie van Klaver. “Maar de intentie van de heer Baudet lijkt me positief. Namelijk dat hij dit hele verhaal uit de wereld wil hebben.”