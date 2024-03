COA: geschetste situatie Rode Kruis opvangplekken dreigt al langer

Dat opvanglocaties voor asielzoekers in het land overlopen, speelt volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) al langer. Het Rode Kruis meldde donderdagochtend er dat aankomend weekend een situatie dreigt waarin niet voor iedere vluchteling een fatsoenlijke slaapplek is.

De situatie is al “weken zo niet maanden zorgelijk”, laat een woordvoerder van het COA weten. Wel kost het volgens hem steeds meer moeite om te zorgen dat er voor iedereen onderdak is. Het COA heeft contact met het Rode Kruis over de situaties bij de opvanglocaties. “Het Rode Kruis ziet ook dat het slecht gaat en dat reacties van gemeenten uitblijven”, aldus de woordvoerder. Het Rode Kruis heeft aangeboden gemeenten te helpen bij het opzetten van nieuwe opvanglocaties.

In de nacht van woensdag op donderdag brachten opnieuw te veel mensen de nacht door in het Groningse Ter Apel, namelijk 2172, meldt de woordvoerder. Het maximum is 2000 mensen en daarom moet het COA opnieuw een dwangsom van 15.000 euro betalen aan de gemeente Westerwolde.

Ook de nachtopvang in 2e Exloërmond waar elke nacht 200 asielzoekers uit Ter Apel terechtkunnen, zat met 199 mensen nagenoeg vol. De locatie sluit eind deze week en er is nog geen alternatief gevonden.

In de maandag geopende wachtkamer – een plek waar asielzoekers terechtkunnen die nog niet zijn geregistreerd – in het WTC in Leeuwarden waren in de nacht van woensdag op donderdag alle 250 plekken bezet. Expo Assen is een andere wachtkamer die plek heeft voor maximaal 500 mensen, maar deze zou 1 april sluiten. Het COA is momenteel in gesprek met de gemeente of deze locatie langer open kan blijven.

De gemeente Westerwolde zet vanaf volgende week acht extra buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in voor meer toezicht in Ter Apel, bevestigt een woordvoerder van de gemeente na berichtgeving van Dagblad van het Noorden. Waarnemend burgemeester Leendert Klaassen is daar “blij” mee, zei hij volgens de krant in een raadsvergadering. De overlast die door asielzoekers van het opvangcentrum wordt veroorzaakt moet met de extra inzet minder worden.