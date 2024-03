Meer ‘aardbevingsgeletterdheid’ nodig om Groningse jeugd te helpen

De ‘aardbevingsgeletterdheid’ van volwassenen die werken met kinderen en jongeren uit het gaswinningsgebied in Groningen moet omhoog. Ze moeten beter beseffen wat de gevolgen zijn van de problemen door de gaswinning om de jeugd die daarmee te maken heeft gehad beter te begrijpen en te helpen. Dat staat in een rapport van de Hanzehogeschool Groningen in opdracht van het Instituut Mijnbouwschade Groningen. De bevindingen worden donderdagmiddag gepresenteerd.

De resultaten laten volgens de onderzoekers zien dat de aardbevingsproblematiek “alle leefwerelden” van kinderen en jongeren negatief beïnvloedt. “Dit gebeurt direct, door bijvoorbeeld het meemaken van een aardbeving. Maar ook indirect, bijvoorbeeld door de impact van de schadeafhandeling en versterking op ouders of andere belangrijke mensen in hun omgeving”, zo staat in de conclusies. “Op langere termijn worden onderwijsachterstanden verwacht en een intergenerationeel overgedragen cultuur van ervaren onmacht, fatalisme en verlies van vertrouwen in zichzelf”, zo wordt gewaarschuwd.

Informatie over de problemen en wat daaraan kan worden gedaan, moeten ook gemakkelijker te vinden zijn en meer samenhang vertonen. De ondersteunende en signalerende rol van scholen dient te worden versterkt. Een ‘masterplan’ voor het psychosociaal welzijn van de kinderen en jongeren in kwestie is bovendien nodig, vinden de opstellers van het rapport.