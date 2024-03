Kamer wil snel debat over Russisch geld naar Nederlandse politici

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een verzoek van PVV-leider Geert Wilders om in debat te gaan over Russische geldstromen naar Nederlandse politici. Parlementariërs willen ook dat het kabinet vrijdag, maar het liefst donderdag al, een brief stuurt waarin wordt verteld of de berichtgeving hierover in de media klopt.

Een pro-Russische nieuwssite zou het afgelopen jaar honderdduizenden euro’s hebben gestuurd naar onder anderen Nederlandse politici om zich uit te spreken tegen Oekraïne en de Europese Unie, schrijven media op gezag van de Tsjechische geheime dienst. Volgens het Tsjechische nieuwsplatform dat de zaak onthulde, zijn onder anderen FVD-voorman Thierry Baudet en FVD-Europarlementariër Marcel de Graaff erbij betrokken.

“Man en paard moeten worden genoemd. Welke politici zijn dat en welke partijen zijn dat?”, vraagt Wilders. Hij hoopt dat het kabinet hier in een brief duidelijkheid over kan geven. Volgende week wil hij vervolgens in debat hierover als de berichten blijken te kloppen. Alle bij het debat aanwezige partijen staan achter dit verzoek.

Forum voor Democratie liet zich niet zien bij het debat. Partijleider Thierry Baudet heeft Jesse Klaver van GroenLinks-PvdA woensdag bedreigd toen hij vroeg om financiële stukken openbaar te maken. De linkse politicus wilde weten of de stichting die voorloper is van de politieke partij FVD geld heeft ontvangen uit het buitenland.