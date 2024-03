Baudet zegt sorry, maar ontkent bedreiging van Klaver in Kamer

FVD-leider Thierry Baudet heeft in een video op X zijn excuses aangeboden voor de taal die hij richting Groenlinks-PvdA-Kamerlid Jesse Klaver heeft gebruikt, maar ontkent dat het om een bedreiging ging. “De parlementaire omgangsvormen zijn anders. En die moeten we ook honoreren. En het is geen goed voorbeeld voor Nederland.”

Baudet zegt dat hij zich heeft laten “opruien” door Klaver, die tijdens een debat kwam met “verdachtmakingen” over financiering uit Rusland. “Ik heb gezegd, als je er nou nog een keer over begint, dan sla ik je echt op je bek, gast.” Dat herhaalde hij toen Klaver vroeg wat hij zei.

Toch was volgens Baudet geen sprake van een bedreiging. “Als je met een geladen revolver naar iemand gaat en zegt: ‘als jij dit doet, dan…’, dat is echt een bedreiging. Zo’n situatie is absoluut nooit aan de orde geweest.” De FVD-leider omschrijft zichzelf als “vredelievend mens”.