Nederlandse Patriot-eenheid oefent in Litouwen komende zomer

Een Nederlandse Patriot-eenheid oefent komende zomer in Litouwen, meldt het ministerie van Defensie. De oefening door de luchtafweereenheid is samen met Litouwse collega’s en duurt enkele weken.

Defensie noemt de training in een verklaring “essentieel om de gezamenlijke luchtverdediging aan de oostflank te versterken. Wendbaarheid en snelheid staan bij deze oefening centraal.”

Een onderdeel van de oefening is “het snel kunnen vervoeren naar en verplaatsen van de luchtverdedigingseenheden binnen het inzetgebied”. Dit vindt plaats “op specifiek terrein aan de oostflank van het NAVO-gebied”.

Volgens demissionair defensieminister Kajsa Ollongren draagt de Nederlandse eenheid op deze manier bij aan de paraatheid van de NAVO-luchtverdediging. “Het is ook een belangrijk signaal aan onze bondgenoten aan de oostflank: jullie kunnen op Nederland rekenen, ook voor de verdediging van het luchtruim.”

De aankondiging van de oefening volgt kort na de schending van het Poolse luchtruim door een Russische kruisraket. Dat gebeurde zondagochtend vroeg.

Na afloop van de ministerraad benoemde Ollongren dat nog eens. “Het is realistisch dat we in die regio te maken krijgen met aanvallen vanuit de lucht. Dat is de realiteit en daar moeten we helemaal op voorbereid zijn.” In antwoord op de vraag of de oefening een signaal is aan Rusland, wees ze in breder verband op de lopende operatie Steadfast Defender, volgens de NAVO de grootste militaire oefening van de alliantie sinds het einde van de Koude Oorlog. Daarin nemen van eind januari tot eind mei in totaal tot 90.000 militairen deel, onder wie 5000 uit Nederland.

Ollongren: “Daarmee laten we natuurlijk aan Rusland zien dat het voor de NAVO niet alleen maar bij woorden zal blijven, maar dat wij ook daadwerkelijk gereed zijn. En daar gaat het signaal vanuit, zeker.”