COA: belang doorgang van ‘asielhotel’ Albergen is groot

Inwoners van Albergen pogen met een rechtszaak de komst van een ‘asielhotel’ in het dorp te voorkomen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft echter haast met opening van het asielzoekerscentrum. “Het water staat het COA aan de lippen”, zei advocaat Jim Zweers donderdag tijdens de rechtszaak in Zwolle.

In augustus 2022 meldde staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) het COA toestemming te geven een asielzoekerscentrum te openen in het voormalige hotel ’t Elshuys in het Twentse Albergen. Daarmee passeerde het kabinet voor het eerst een gemeente die niet wil meewerken aan de komst van een azc. In later overleg met de gemeente is het aantal te huisvesten asielzoekers van driehonderd verlaagd naar 150.

Het COA wacht met de verbouwing van het hotel tot de bestuursrechter heeft beslist. Het heeft haast vanwege een schreeuwend tekort aan opvangplekken, zei advocaat Jim Zweers. “Deze locatie is van groot belang en het COA hoopt zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen.”