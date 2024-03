Partijleiders laken gedrag Baudet, hij ‘moet normaal doen’

“Hij moet normaal doen”, zei BBB-leider Caroline van der Plas over Thierry Baudet (FVD), donderdagochtend voorafgaand aan een nieuwe gespreksronde in de formatie. De formerende partijen reageerden op de melding van Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma dat Baudet Jesse Klaver (GroenLinks-PvdA) woensdag zou hebben bedreigd in de plenaire zaal, na afloop van een debat.

“Hij moet z’n gemak houden”, aldus Van der Plas. “Dit zijn geen omgangsvormen, om het zacht uit te drukken.”

“We bedreigen elkaar niet”, zei PVV-leider Geert Wilders. “Niet in de Kamer, niet buiten de Kamer.” Pieter Omtzigt (NSC) vindt dat Baudet zijn “voorbeeldfunctie” niet heeft getoond. “Als dat gebeuren zou in een klas of in een bus of bij politieagenten dan zou het ook zeer ongepast zijn”.

Kamervoorzitter Bosma vroeg Baudet zich donderdagochtend bij hem te melden om over het voorval te praten. De FVD-leider kwam niet opdagen, omdat hij volgens Bosma een andere afspraak had. Van der Plas kan “van buitenaf niet beoordelen” of die afspraak belangrijker was dan het onderhoud met Bosma. “Ik kan alleen voor mezelf spreken: ik was er wel geweest.”