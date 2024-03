Herstel Prinses Margriettunnel bij Joure duurt tot eind 2025

Het herstel van de Prinses Margriettunnel tussen Joure en Sneek duurt tot eind 2025. Volgens Rijkswaterstaat is meer tijd nodig dan gedacht door een nieuwe manier van bouwen waarbij de grondwaterstand niet verlaagd hoeft te worden. Het wegdek van de tunnel kwam in december 2022 omhoog, de werkzaamheden zouden volgens de eerste planning in 2024 klaar zijn.

Gedurende de werkzaamheden is per rijrichting één rijstrook open, daar mag niet harder dan 50 kilometer per uur worden gereden.

Rijkswaterstaat meldt dat de manier van werken nog niet eerder bij een groot project is gebruikt en dat daarom veel nieuw is en er ook soms nog dingen fout gaan. Zo moet de nieuwe fundering door het water heen worden geplaatst. Het voordeel ervan is volgens Rijkswaterstaat dat gebouwen in de buurt geen risico lopen doordat het grondwater bij de tunnel niet verlaagd hoeft te worden.