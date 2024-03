Statushouders zoveel mogelijk in hotels, ook zonder fiat gemeenten

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gaat statushouders in de asielopvang zoveel mogelijk in hotels plaatsen in de buurt van het azc waar ze nu verblijven, zonder dat er per se instemming is van de betrokken gemeenten. Het COA zegt donderdag een landelijke actie te zijn begonnen om de druk op de asielopvang te verminderen.

Het COA meldt dat de statushouders – die een verblijfsvergunning hebben en dus al recht hebben op een woning – “in kleine aantallen” in de hotels worden geplaatst. In sommige gemeenten gebeurt dat overigens al. Het COA zegt te handelen “in opdracht van het Rijk en na instemming van de commissarissen van de Koning”. Voor het plaatsen van statushouders in hotels is formeel geen toestemming van gemeenten nodig, omdat ze rechtmatig in Nederland zijn. Bij asielzoekers ligt dat anders.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zegt op de hoogte te zijn van de plannen voor statushouders. Volgens de belangenvereniging is het “wel zo netjes” om gemeenten van tevoren te informeren, laat een woordvoerder weten. Het COA zegt dat dat ook gebeurt.

Rond de 10.000 plekken in de asielopvang worden momenteel bezet door statushouders, voor wie gemeenten al een woning hadden moeten regelen. Maar mede door het woningtekort lukt het gemeenten niet om aan die taakstelling te voldoen.

De Zuid-Hollandse gemeente Krimpenerwaard meldt donderdag dat het COA “onverwachts” vanaf volgende week twintig statushouders onderbrengt in een hotel in Lekkerkerk. “De gemeente heeft geen invloed gehad op dit besluit van het COA”, zegt burgemeester Hans Beenakker. Castricum meldde vorige week al te zijn “overvallen” door de plaatsing van statushouders in een hotel in de Noord-Hollandse gemeente.

Of alle 10.000 mensen naar hotels worden verplaatst en op welke termijn dat gebeurt, is niet bekendgemaakt. Het COA meldt dat de opvangplekken die vrijkomen, worden ingezet voor asielzoekers die nu in azc’s zitten die sluiten.

Begin deze maand deed demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) al een dringend beroep op gemeenten om hotels beschikbaar te stellen. Hotels worden nu ook al gebruikt om de ergste nood in de asielopvang te dempen. Zo worden ze gebruikt als noodopvanglocaties en in sommige zitten al statushouders.