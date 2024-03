De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is begonnen met een strafrechtelijk onderzoek naar bakfietsfabrikant Babboe. Dit bevestigt een woordvoerder van de NVWA na berichtgeving van RTL Nieuws. De fietsfabrikant is in opspraak geraakt doordat verschillende bakfietsmodellen onveilig bleken.