COA: 110 statushouders onder nieuw beleid naar hotels gebracht

Onder het nieuwe beleid van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zijn inmiddels 110 statushouders in hotels geplaatst. Het gaat om hotels in de Noord-Hollandse gemeente Castricum en het Brabantse Veldhoven.

Het COA zegt voor dit jaar zeker 3000 statushouders in hotels te willen plaatsen om de druk op de asielopvang te verminderen. In de azc’s worden nu nog rond de 10.000 plekken bezet door statushouders.

Statushouders zijn asielzoekers met een verblijfsvergunning. Zij hebben al recht op een woning, maar stromen door het woningtekort niet door naar gemeenten.

Het COA brengt al langer mensen onder in hotels, maar nu ook zonder dat er per se instemming is van de betrokken gemeenten. In totaal heeft de dienst op dit moment 5700 mensen in zestig hotels zitten.