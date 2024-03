Dijkgraaf: bangalijsten ‘walgelijk en totaal onacceptabel’

Demissionair minister Robbert Dijkgraaf noemt de bangalijsten “bijzonder walgelijk en totaal onacceptabel”. Het bewijst volgens hem opnieuw dat er “een cultuurverandering nodig is voor een samenleving waarin iedereen zich veilig voelt en op een respectvolle manier met elkaar omgaat. Er is werk daarom aan de winkel, ook in het studentenleven”, zegt hij in reactie op de tweede bangalijst die in Utrecht is opgedoken. Hij roept alle studenten op “om op te staan en uit te spreken dat dit totaal over alle grenzen gaat”.

“We leren keer op keer dat de rol van de omstander die het ziet gebeuren, maar niks durft te zeggen, cruciaal is”, zegt Dijkgraaf. Op de bangalijsten staan ‘beoordelingen’ van de seksuele prestaties van Utrechtse studentes.

Volgens Dijkgraaf is het ook belangrijk om in het studentenleven seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld aan te pakken. “Het gaat om de veiligheid en gelijkwaardigheid van studenten.”

De minister roept in herinnering dat studenten uit het mbo, hbo en wo in het vorig jaar gesloten Studentenpact hebben afgesproken om seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld tegen te gaan. “Daar is moed voor nodig, want het is niet altijd makkelijk en gezellig om je uit te spreken binnen de cultuur van studentenverenigingen”, realiseert Dijkgraaf zich.

Daarnaast komt er wettelijke zorgplicht en worden klacht- en meldvoorzieningen verbeterd. Dit zijn onderdelen van de vorig jaar door Dijkgraaf gepresenteerde integrale aanpak sociale veiligheid. Daarin wil hij samen met studenten, medewerkers en instellingen de sociale veiligheid op de onderwijsinstellingen vergroten.

Onderdeel van die aanpak is ook een landelijk programma waarbij instellingen en studenten zelf initiatieven en activiteiten kunnen organiseren om sociale veiligheid te verbeteren. Dijkgraaf stelt dit programma ook open voor studie- en studentenverenigingen.