OM wil ontslag bestuurders islamitische scholenkoepel Amsterdam

Het Openbaar Ministerie wil dat het bestuur van de Stichting Islamitische School Amsterdam wordt geschorst en ontslagen. Het heeft een verzoekschrift ingediend bij de rechtbank in Amsterdam. Onder de stichting vallen drie islamitische scholen in de hoofdstad, met ongeveer 1100 leerlingen.

Demissionair minister Mariëlle Paul, die over het basisonderwijs gaat, heeft besloten het bedrag dat de scholen van de overheid krijgen flink te verlagen. Ze ontvangen voorlopig nog maar 20 procent van het normale budget. In 2022 bevestigde toenmalig onderwijsminister Dennis Wiersma berichten over financieel wanbeheer op de scholen. De Onderwijsinspectie trof zo’n 3 ton aan onrechtmatige uitgaven aan. Het beleid is nu nog niet genoeg verbeterd, vindt Paul.

Volgens het Openbaar Ministerie dreigt de scholenstichting failliet te gaan. Dat is niet in het belang van de leerlingen en leerkrachten, en daarom moet er een nieuw bestuur komen, stelt het OM.