Opvang 2e Exloërmond blijft iets langer open

De tijdelijke nachtopvanglocatie waar tweehonderd asielzoekers terechtkunnen in 2e Exloërmond blijft iets langer open. Eigenlijk zou de opvang zondag sluiten, maar dat gebeurt nu pas dinsdag. De gemeente Borger-Odoorn, waar het Drentse 2e Exloërmond onder valt, meldt vrijdag te hebben besloten tot de verlenging na een verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

De sluiting zou midden in het paasweekend vallen, geeft de gemeente aan. “Vanwege deze feestdagen en humanitaire redenen toont het college van Borger-Odoorn zich bereid om het COA twee nachten langer te helpen in deze opvangcrisis.”

Donderdag trok het Rode Kruis aan de bel over de situatie in de asielopvang. De organisatie gaf aan dat overal in het land noodopvanglocaties sluiten omdat contracten aflopen, maar dat er geen nieuwe locaties openen. “Daardoor dreigt er dit weekend een situatie waarin niet iedereen een bed heeft”, waarschuwde de organisatie. Als gemeenten niet heel snel meer plekken vrijmaken voor mensen op de vlucht, zal een “onmenselijke situatie ontstaan”, aldus het Rode Kruis.