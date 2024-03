Rechter beperkt gebiedsverbod voor Pegida-voorman tot 10 april

De voorzieningenrechter heeft het gebiedsverbod aangepast, dat Pegida-voorman Edwin Wagensveld van burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem kreeg. Het verbod geldt nu tot 10 april, aldus de rechtbank. Op grond van het oorspronkelijke gebiedsverbod mocht Wagensveld een halfjaar geen voet op Arnhems grondgebied zetten.

Wagensveld wilde dat het gebiedsverbod zou worden geschorst. Marcouch stond open voor een inperking van het verbod tot drie maanden, maar de voorzieningenrechter oordeelt dat het verbod een ingrijpend middel is dat zo kort mogelijk moet duren. Drie weken, vanaf de datum dat het verbod inging, vindt zij redelijk. Ze erkent dat ze niet in de toekomst kan kijken en noemt het daarom “in zekere zin een willekeurige beslissing om vast te stellen hoe lang de vrees voor ernstige wanordelijkheden duurt”. Die angst was de grond voor het gebiedsverbod.