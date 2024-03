Rechter doet uitspraak in zaak over gebiedsverbod Pegida-voorman

De voorzieningenrechter van de rechtbank in Arnhem doet vrijdagochtend uitspraak in de zaak die Pegida-voorman Edwin Wagensveld heeft aangespannen tegen de gemeente Arnhem. De zaak gaat over het gebiedsverbod dat hem is opgelegd.

Wagensveld mag een halfjaar lang niet in Arnhem komen. Hij wil het gebiedsverbod van tafel en heeft een voorlopige voorziening aangevraagd om zaterdag een demonstratie in de Gelderse hoofdstad bij te wonen.

Wagensveld kreeg het gebiedsverbod, omdat hij afgelopen zaterdag een koran wilde verbranden in Arnhem. Dat werd verboden, maar hij wilde toch komen. Volgens burgemeester Ahmed Marcouch zou dat tot zeer ernstige wanordelijkheden en zelfs terroristisch gevaar kunnen leiden. Wagensveld of andere Pegida-leden zouden mogelijk een doelwit kunnen zijn van een aanslag, werd woensdag duidelijk tijdens de behandeling van de rechtszaak.

Wagensveld werd woensdagmiddag aangehouden in de rechtbank in Arnhem nadat hij vlak voor binnenkomst een koran aan een hondenriem over de grond had gesleept. Na de zitting moest hij weer de cel in. Hij is woensdagavond om 22.00 uur vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie zal later beslissen over een eventuele vervolging voor het overtreden van het noodbevel.