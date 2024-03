Gemeenteraad Haarlem breidt betaald parkeren niet uit

De gemeenteraad van Haarlem heeft donderdagavond het plan ingetrokken om betaald parkeren in de stad uit te breiden. Daarmee geeft de raad gehoor aan de uitkomst van een referendum onder inwoners.

Op 6 maart mochten ruim 132.000 Haarlemmers hun stem uitbrengen over de zogeheten Nota Uitwerking parkeerregulering, waarin onder meer werd voorgesteld in elf wijken het betaald parkeren uit te breiden. 49.834 mensen stemden, ruim voldoende om de kiesdrempel van 30 procent te halen. Van de stemmers was 81 procent tegen.

De gemeenteraad wil nu opnieuw in “gesprek” met de inwoners om te begrijpen waarom ze tegen de plannen stemden en om zelf met andere oplossingen voor parkeerproblemen in de stad te komen. De uitslag van het referendum was een advies aan de raad, meldde de gemeente Haarlem eerder. De raad bepaalt daarom wat ermee gebeurt.

Ook wil de raad dat het college de geldende regels beter handhaaft. Het college moet ook regelingen uitwerken voor vergunningen voor werknemers en voor parkeren bij voorzieningen als scholen en begraafplaatsen.