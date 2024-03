Roeivereniging Triton: nieuwe bangalijst is verwerpelijk

Op de zogenoemde bangalijst van Utrechtse studentes die vrijdag rondgaat, staan enkele leden van de Utrechtse studentenroeivereniging Triton. De club spreekt van “een verwerpelijke lijst” en zegt dat leden naar het bestuur en naar vertrouwenspersonen kunnen stappen als ze met iemand willen praten.

Triton zegt contact te hebben gezocht met de universiteit en de hogeschool in Utrecht. Ook is er melding gemaakt bij de politie.

Het ANP heeft de lijst vrijdag onder ogen gekregen. In het overzicht staan foto’s, namen en telefoonnummers van veertien vrouwen, en ‘beoordelingen’ van hun vermeende seksuele prestaties. Het is de tweede keer in korte tijd dat zo’n lijst opduikt bij het Utrechtsch Studenten Corps, waar Triton aan verbonden is. De roeivereniging noemt het “betreurenswaardig dat het opstellen en verspreiden van deze afschuwelijke lijsten niet eenmalig is gebleken, maar wederom schade toebrengt aan meerdere vrouwelijke studenten”.