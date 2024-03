Gemeente Ede: gijzeling nog gaande

De gijzeling in het café in het centrum van Ede is nog gaande, ook na de vrijlating van drie gegijzelden, meldt een woordvoerder van de gemeente. Hoeveel mensen zich nog in het café bevinden kan hij niet zeggen. Ook een politiewoordvoerder kan daar “omwille van de veiligheid” geen uitspraken over doen.

Eerder zaterdagochtend meldde de politie dat “meerdere mensen” werden vastgehouden in het café. De eigenaar van café Petticoat liet aan De Telegraaf weten dat verschillende van zijn personeelsleden gegijzeld zijn.