Bijeenkomsten voor omwonenden en ondernemers om gijzeling Ede

De gemeente Ede organiseert komende week bijeenkomsten voor bewoners en ondernemers om de gijzeling in café Petticoat zaterdagochtend. Voor de bewoners van de 125 adressen die ontruimd werden door de gijzeling, is dinsdagavond een bijeenkomst in het Raadhuis aan de Bergstraat. Zij hebben zaterdagavond hierover een brief ontvangen, aldus een woordvoerder van de gemeente.

De bewonersbijeenkomst is bedoeld voor eventuele vragen die bewoners hebben of zodat mensen met elkaar kunnen bijpraten over wat er is gebeurd, schrijft burgemeester René Verhulst in de brief. “Ik kan mij voorstellen dat het incident impact op u heeft gehad”, schrijft hij aan de omwonenden.

Voor ondernemers in het centrum in de Gelderse stad is woensdagavond een bijeenkomst in het gemeentehuis. Zij krijgen dinsdagavond hierover een brief gestuurd, maar veel van hen zijn wel al op de hoogte van de bijeenkomst, aldus de gemeentewoordvoerder.

Naast de ontruimde woningen, moesten ook winkels dicht in het centrum van Ede. Mensen werden opgeroepen op zaterdagochtend niet naar het centrum te komen en niet-geëvacueerde bewoners moesten zoveel mogelijk binnen blijven. Rond 12.30 uur meldde de gemeente dat de gijzeling voorbij was. In de loop van de zaterdagmiddag konden bewoners weer naar huis. Winkels in de binnenstad mochten zaterdag om de situatie tot 22.00 uur openblijven.

Slachtofferhulp Nederland laat zondagochtend weten nauwelijks gebeld te zijn door omwonenden en ondernemers.