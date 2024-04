Man aangehouden na ontruiming metrostation Rokin Amsterdam

De politie heeft zondagavond een man aangehouden na de ontruiming van metrostation Rokin in Amsterdam eerder op de dag. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie na een bericht van AT5. De ontruiming vond plaats nadat de politie informatie had gekregen over mogelijke explosieven in het metrostation. Uiteindelijk is niks verdachts aangetroffen.

Van de man werd een signalement verspreid via Burgernet. Hij zou “te liëren” zijn aan de informatie over de mogelijke explosieven, meldde de politie eerder. De man is rond 23.00 uur aangehouden. Hij zit nog vast.

De politie onderzoekt of de man iets te maken heeft met de verdachte situatie. Verdere details over hem zijn niet bekendgemaakt.