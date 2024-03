Paasvuren aangestoken in vooral noorden en oosten van het land

In met name het noorden en oosten van Nederland zijn zondag traditiegetrouw veel paasvuren aangestoken. Onder andere in de Twentse plaatsen Denekamp en Lonneker, het Gelderse dorp Klarenbeek en de Drentse dorpen Eelde en Hijken gingen stapels snoeihout en takken in vlammen op. In de provincie Groningen trokken verschillende paasvuren honderden mensen, meldt RTV Noord, onder meer in Bellingwolde, Niehove en Bourtange.

In de Overijsselse gemeente Rijssen-Holten organiseren de vijf buurtschappen Espelo, Beuseberg, Dijkerhoek, Holterbroek en Ligtenberg van oudsher een zogeheten paasvurencompetitie. Voorheen beoordeelde de jury hun ‘boakes’ – paasvuren in dialect – op grootte, maar met het oog op de stikstofuitstoot wordt tegenwoordig gekeken naar welk paasvuur het mooiste is. Dit jaar kwam het vuur van Dijkerhoek als mooiste uit de bus. Een van de organisatoren van het concurrerende paasvuur in Espelo zegt dat het ontsteken van het vuur daar goed is gegaan, hoewel de regen “jammer” was. Doordat er ook een feesttent was, bleven de mensen gelukkig wel hangen, laat hij weten.

Veel organisatoren van paasvuren twijfelden de laatste jaren of de traditie nog wel toekomst heeft, door de strengere stikstofregels. Zo hebben grote paasvuren zoals dat van Espelo moeten laten uitrekenen of ze de omgeving niet te veel belasten met stikstof. De provincie Overijssel heeft de kosten daarvan betaald omdat de provincie hecht aan de traditie, die vermoedelijk al uit de tijd van de Germanen stamt. Ook de provincie Gelderland liet eerder weten het cultureel erfgoed te koesteren, onder meer door bijtijds met de paasvuurbouwers om tafel te zijn gegaan om vergunningen te regelen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waarschuwde vrijdag voor een tijdelijke slechte luchtkwaliteit door de paasvuren. Omdat de wind uit het oosten komt, kan de rook ook naar andere delen van het land overwaaien.