Verdachte gijzeling Ede werd eerder veroordeeld voor bedreiging

De verdachte van de gijzeling in Ede is in december vorig jaar veroordeeld voor een doodsbedreiging in maart van dat jaar. Dat bevestigt de rechtbank Gelderland na berichtgeving door De Gelderlander. De 28-jarige man uit Ede kreeg een celstraf van 120 dagen, waarvan 103 voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar.

Daarnaast kreeg hij een meldplicht bij de reclassering en moest hij zich laten behandelen in een psychiatrische instelling.

De Edenaar wordt nu verdacht van het gijzelen van vier medewerkers van café Petticoat zaterdagochtend in het centrum van Ede. Daarbij zou hij messen hebben getoond aan de gijzelaars en beweerde hij explosieven bij zich te hebben. Dat laatste bleek niet waar.

De politie werd rond 05.30 uur gealarmeerd dat de gijzeling gaande was. Drie van de vier gijzelaars kwamen rond 11.15 uur vrij. Even na 12.30 uur kwam ook de vierde gijzelaar naar buiten. Even later volgde de verdachte, die meteen werd aangehouden. 125 woningen werden ontruimd om de gijzeling, het centrum van Ede was urenlang afgezet.

De rechter-commissaris van de rechtbank Gelderland heeft dinsdag het voorarrest van de verdachte met twee weken verlengd.