Provincies en gemeenten vragen actie Kamer bij aanpak wolf

De provincies Gelderland en Drenthe en meerdere gemeenten hebben dinsdag om hulp van de Tweede Kamer gevraagd bij het aanpakken van de wolf. Ze willen dat de Kamer er in Europees verband op aandringt om de beschermde status van de wolf te verlagen, zodat op het dier kan worden gejaagd. Ook pleiten ze voor duidelijk landelijk beleid en een landelijk informatiepunt over de wolf.

“Steeds meer weidedieren zoals schapen, koeien en pony’s worden door wolven doodgebeten en inwoners zijn daarover bezorgd en voelen zich onveilig. De samenleving raakt steeds meer gepolariseerd over de wolf”, is de boodschap in de petitie die gedeputeerden, vertegenwoordigers uit gemeenten en ook een schapenhouder in Den Haag aanboden. Naast beheer van de populatie, willen de overheden kunnen ingrijpen als een wolf meerdere keren vee heeft aangevallen dat achter speciale wolfwerende rasters staat.

Drenthe schrijft dat “de angst onder de bevolking voor de wolf, zeker na het incident in Wapse” groot is. Daar werd vorig jaar op bevel van de burgemeester een wolf doodgeschoten. Het Openbaar Ministerie onderzoekt deze kwestie. In een brief aan Provinciale Staten is dinsdag te lezen dat Drenthe wil “ingrijpen om te voorkomen dat het aantal aanvallen met mensen en dieren toeneemt en de angst en woede over de aanwezigheid van de wolf onder ede bevolking steeds groter wordt”.

De provincie Gelderland heeft onlangs al besloten dat wolven die twee keer in één week vee aanvallen dat goed beschermd is wel mogen worden beschoten. Ook mogen in de hele provincie wolven worden verjaagd met een paintballgeweer, beleid dat eerder overigens nog bij de rechter strandde. Ook tegen de nieuwe plannen verwacht Gelderland rechtszaken. De provincie pleit al langer voor het verlagen van de beschermde status van de wolf, zodat de populatie daarnaast ‘beheerd’ kan worden. Landbouwgedeputeerde Harold Zoet (BBB) ging met die boodschap ook al eens naar de Europese Commissie in Brussel.

De petitie die de overheden dinsdag aanboden, is ondertekend door Gelderse gemeenten Scherpenzeel, Barneveld, Maasdriel, Oldebroek, Nijkerk, Putten, Ermelo, Elburg, Ede, Neder-Betuwe, Tiel, Zaltbommel, Nunspeet en de Drentse gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden en Midden-Drenthe.